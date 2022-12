Exposition : Laïcité à lire et à dire Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret OT Lège-Cap Ferret Lège-Cap-Ferret Catégories d’évènement: Gironde

Lège-Cap-Ferret

Exposition : Laïcité à lire et à dire Lège-Cap-Ferret, 23 décembre 2022, Lège-Cap-Ferret OT Lège-Cap Ferret Lège-Cap-Ferret. Exposition : Laïcité à lire et à dire 1 Bis Avenue des Écoles Médiathèque – Petit Piquey Lège-Cap-Ferret Gironde Médiathèque – Petit Piquey 1 Bis Avenue des Écoles

2022-12-23 10:00:00 – 2023-01-28 18:00:00

Médiathèque – Petit Piquey 1 Bis Avenue des Écoles

Lège-Cap-Ferret

Gironde Lège-Cap-Ferret Connaître la genèse de la laïcité, cet idéal de liberté et d’égalité qui semble appartenir naturellement au patrimoine français, pour mieux comprendre le monde d’aujourd’hui. La laïcité est, en France, un principe de droit inscrit dans la Constitution de notre République. Elle est aussi une valeur de civilisation, fruit d’une longue histoire marquée par de durs combats pour accéder à un « vivre ensemble » harmonieux dans le respect réciproque des convictions individuelles. Connaître la genèse de la laïcité, cet idéal de liberté et d’égalité qui semble appartenir naturellement au patrimoine français, pour mieux comprendre le monde d’aujourd’hui. La laïcité est, en France, un principe de droit inscrit dans la Constitution de notre République. Elle est aussi une valeur de civilisation, fruit d’une longue histoire marquée par de durs combats pour accéder à un « vivre ensemble » harmonieux dans le respect réciproque des convictions individuelles. +33 5 56 60 81 78 Mairie de Lège – Service culturel Médiathèque – Petit Piquey 1 Bis Avenue des Écoles Lège-Cap-Ferret

dernière mise à jour : 2022-12-09 par OT Lège-Cap Ferret

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lège-Cap-Ferret Autres Lieu Lège-Cap-Ferret Adresse Lège-Cap-Ferret Gironde OT Lège-Cap Ferret Médiathèque - Petit Piquey 1 Bis Avenue des Écoles Ville Lège-Cap-Ferret OT Lège-Cap Ferret Lège-Cap-Ferret lieuville Médiathèque - Petit Piquey 1 Bis Avenue des Écoles Lège-Cap-Ferret Departement Gironde

Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret OT Lège-Cap Ferret Lège-Cap-Ferret Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lege-cap-ferret-ot-lege-cap-ferret-lege-cap-ferret/

Exposition : Laïcité à lire et à dire Lège-Cap-Ferret 2022-12-23 was last modified: by Exposition : Laïcité à lire et à dire Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret 23 décembre 2022 1 Bis Avenue des Écoles Médiathèque - Petit Piquey Lège-Cap-Ferret Gironde OT Lège-Cap Ferret Lège-Cap-Ferret Gironde Gironde Lège-Cap-Ferret

Lège-Cap-Ferret OT Lège-Cap Ferret Lège-Cap-Ferret Gironde