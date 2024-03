Exposition Laguna Oscura et Mina Charleston à la recherche de la Voie lactée Salle d’exposition de Guyancourt Guyancourt, mardi 23 janvier 2024.

Exposition Laguna Oscura et Mina Charleston à la recherche de la Voie lactée Photographies de Stanley Leroux et illustrations de Anne-Cécile Boutard 23 janvier – 24 février Salle d’exposition de Guyancourt gratuites sur inscription

Date : jusqu’au 24 février 2024

Mardi et vendredi de 16 h à 19 h

Mercredi et samedi de 10 h à 13 h

et de 14 h à 18 h

Dimanche de 10 h à 13 h

Autour de l’exposition :

Atelier créatif en famille

Mercredi 10 janvier 2024 de 14 h à 16 h

Visite contée de l’exposition

Samedi 10 février 2024 à 11 h

Pour les grands et les petits

Ces animations ont lieu à la Salle d’Exposition. Elles sont auprès du service Arts visuels à action.culturelle@ville-guyancourt ou au 01 30 44 50 80.

Salle d'exposition de Guyancourt 11 place Pierre Bérégovoy 78280 Guyancourt 78280 Villaroy Yvelines Île-de-France 01 30 44 50 80

Exposition art