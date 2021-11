Saint-Genest-Malifaux Saint-Genest-Malifaux Loire, Saint-Genest-Malifaux Exposition “L’agriculture d’antan” Saint-Genest-Malifaux Saint-Genest-Malifaux Catégories d’évènement: Loire

Saint-Genest-Malifaux

Exposition “L’agriculture d’antan” Saint-Genest-Malifaux, 11 novembre 2021, Saint-Genest-Malifaux. Exposition “L’agriculture d’antan” Médiathèque Impasse de la Mairie Saint-Genest-Malifaux

2021-11-11 – 2021-11-14 Médiathèque Impasse de la Mairie

Saint-Genest-Malifaux Loire Saint-Genest-Malifaux Loire La Société d’histoire viendra exposer sur le monde agricole de l’après-guerre.

Diaporama et livret très complet témoignant de cette période de profonde évolution. +33 4 77 79 10 00 Médiathèque Impasse de la Mairie Saint-Genest-Malifaux

Médiathèque Impasse de la Mairie Saint-Genest-Malifaux