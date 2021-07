Exposition – L’âge d’or du tourisme en Bretagne Riec-sur-Bélon, 1 septembre 2021, Riec-sur-Bélon.

En leur âge d’or, de la fin du 19e siècle jusqu’aux années 50, les affiches touristiques rivalisent de formules accrocheuses pour attirer les visiteurs en Bretagne. Celles-ci exploitent l’attrait des modes vestimentaires, la vogue des fêtes traditionnelles et le pittoresque des sites. De grands artistes participent à cette production d’images où l’efficacité du message le dispute à l’esthétique. Ces affiches bretonnes fixent bien des stéréotypes pour le public. C’est pourquoi cette exposition propose en contrepoint une sélection de clichés anciens et d’extraits de films amateurs et professionnels pour enrichir cette incursion dans le passé fictionnel et réel, esthétique et culturel, sociologique et artistique de notre territoire.

En partenariat avec la Bibliothèque du Finistère avec le soutien des Archives départementales du Finistère, du Musée départemental Breton et de la Cinémathèque de Bretagne.

