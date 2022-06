Exposition « lafoliemericourt – combustion in situ » par Christian Jaccard Chaudes-Aigues Chaudes-Aigues Catégories d’évènement: 15110

Chaudes-Aigues

Exposition « lafoliemericourt – combustion in situ » par Christian Jaccard Chaudes-Aigues, 14 juillet 2022, Chaudes-Aigues. Exposition « lafoliemericourt – combustion in situ » par Christian Jaccard Rue Saint-Jean Chapelle des Pénitents Chaudes-Aigues

2022-07-14 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-15 18:00:00 18:00:00 Rue Saint-Jean Chapelle des Pénitents

Chaudes-Aigues 15110 Pour l’année 2022, le Clac a souhaité inviter Christian Jaccard. L’artiste dont le travail est reconnu depuis de nombreuses années est présent dans les collections de nombreux musées français et internationaux. lbout64@gmail.com +33 6 48 39 77 41 Rue Saint-Jean Chapelle des Pénitents Chaudes-Aigues

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 15110, Chaudes-Aigues Autres Lieu Chaudes-Aigues Adresse Rue Saint-Jean Chapelle des Pénitents Ville Chaudes-Aigues lieuville Rue Saint-Jean Chapelle des Pénitents Chaudes-Aigues Departement 15110

Chaudes-Aigues Chaudes-Aigues 15110 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaudes-aigues/

Exposition « lafoliemericourt – combustion in situ » par Christian Jaccard Chaudes-Aigues 2022-07-14 was last modified: by Exposition « lafoliemericourt – combustion in situ » par Christian Jaccard Chaudes-Aigues Chaudes-Aigues 14 juillet 2022 15110 Chaudes-Aigues

Chaudes-Aigues 15110