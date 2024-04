Exposition « L’aérodrome allemand de Beaumontel-Beaumont-le-Roger de l’Occupation à la Libération » Beaumontel, samedi 1 juin 2024.

Exposition « L’aérodrome allemand de Beaumontel-Beaumont-le-Roger de l’Occupation à la Libération » Beaumontel Eure

Présentation de photographies, documents, cartes, plans et graphiques illustrant l’organisation du camp et la vie de ses occupants, les bombardements et les destructions intervenus à la Libération, ainsi que les reconstructions qui ont suivi.

Exposition de matériels prêtés par l’Association Normande du Souvenir Aérien (ANSA). Visite guidée tous les jours d’ouverture à 15H.

Présentation en continu du documentaire d’Antoine Lassaigne: « Sous le ciel de l’Occupation ».

Événement labellisé « 80e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie »

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 14:50:00

fin : 2024-09-22 20:50:00

L’Etable 22, Côte d’Harcourt

Beaumontel 27170 Eure Normandie bertrand.hervieu@laposte.net

