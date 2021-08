Exposition – L’ADDUFU fête la Forêt Usagère Mairie de La Teste de Buch, 19 septembre 2021, La Teste-de-Buch.

Exposition – L’ADDUFU fête la Forêt Usagère

Mairie de La Teste de Buch, le dimanche 19 septembre à 10:00

### Venez profiter des nombreuses animations, conférences et démonstrations autour des Usages et du bois de la Forêt Usagère qui vous seront proposés à l’occasion de la Fête de l’Usage. L’Association de défense des Droits d’Usage et de la Forêt Usagère (ADDUFU) vous invite à venir découvrir les règles et traditions ancestrales qui régissent la Forêt Usagère de La Teste-de-Buch lors des Journées européennes du patrimoine 2021. Vous pourrez assister à plusieurs démonstrations de sciage et de gemmage. Sera également organisé un débat sur les droits d’usage et les activités liées à la forêt usagère. Il est possible de se restaurer sur place et des animations pour les enfants sont prévues.

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire valide et port du masque obligatoire.

Venez profiter des nombreuses animations, conférences et démonstrations autour des Usages et du bois de la Forêt Usagère qui vous seront proposés à l’occasion de la Fête de l’Usage.

Mairie de La Teste de Buch 33260 La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00