2021-09-18 14:00:00 – 2022-05-14 18:00:00

Chantilly Oise Chantilly Les habitués du musée connaissent Philip Brooker par son exposition “Lace Horses, Dentelle en selle” présentée dans la cour du musée de la dentelle depuis 2016.

Cette année, l’artiste anglais revient avec de nouvelles créations, surprenantes, mêlant dentelle et art moderne… En hommage aux artistes tels que Leger, Picasso, Miro ou encore Matisse, Philip Brooker revisite des œuvres phares du XXe siècle par le prisme de la dentelle. Avec humour, il vous invite dans son musée imaginaire… https://www.chantilly-dentelle.com/actualit%C3%A9s/le-mus%C3%A9e-de-la-dentelle-invite/ Les habitués du musée connaissent Philip Brooker par son exposition “Lace Horses, Dentelle en selle” présentée dans la cour du musée de la dentelle depuis 2016.

