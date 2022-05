Exposition Labyrinthes Mentaux Château de Flers, 4 mai 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Exposition Labyrinthes Mentaux

du mercredi 4 mai au samedi 4 juin à Château de Flers

**Labyrinthes mentaux** Pour **Mathieu Boudeulle**, artiste villeneuvois, les mots sont une matière difficile à manier. Les compositions de formes et de couleurs qu’il réalise sont plus fidèles à ce qu’il ressent et à ce qui s’agite en lui. Elles parviennent à véhiculer ses émotions et ses souvenirs lorsque les mots n’en sont qu’une esquisse. La construction d’une pensée, l’émotion ressentie, la sensation d’un moment ou les souvenirs sont des phénomènes complexes et pluriformes qui s’agglomèrent et se complètent. C’est cette complexité, ce fourmillement des sens qu’il cherche à faire ressortir et à faire advenir plastiquement afin de connecter sa réalité à celle des autres. Chacune de ses compositions est unique et correspond à l’énergie mentale et sensible du moment. C’est tout ce déroulement complexe, en grande partie impalpable, à la fois intime, profond et personnel qui est à l’œuvre dans ce qu’il appelle les Labyrinthes mentaux. Finalement et pour résumer, les Labyrinthes mentaux lui servent de passerelles entre son univers intérieur et le monde extérieur que nous avons en commun. Ils le rattachent au réel tout en participant à le maintenir cohérent entre ce qu’il ressent et ce qu’il exprime. Son travail s’organise autour de techniques mixtes : façonnage et découpe des matières, collage, peinture et travail en volume. Avant de commencer une composition il choisit les couleurs et les matières qu’il va utiliser. Il réalise ainsi une palette de matériaux qu’il peint puis dans lesquels il découpe des formes. Il compose ensuite au fur et à mesure de la création. L’aspect de relief, de volume, occupe une place importante dans son travail. Il assemble, colle et crée du lien entre les matières et les couleurs. C’est un travail de précision qui nécessite beaucoup de temps et de concentration. Il utilise différents types de papier de récupération (papier de soie, papiers anciens), des cartons de différentes épaisseurs et textures, du bois. L’ensemble peut être peint, teint ou utilisé à l’état brut.

Entrée libre

Monographie de l’artiste villeneuvois Mathieu Boudeulle

Château de Flers Chemin du Chat Botté, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



