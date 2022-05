EXPOSITION “L’ABSURDE EXPO CÉRAMIQUE“ DES POTES AU FEU Commercy Commercy Catégories d’évènement: Commercy

Commercy Meuse Commercy 4.4 EUR ’Absurde, c’est la porte ouverte à toutes les fenêtres ! Vous entrez ? La Ville de Commercy et le Département de la Meuse accueillent les POTES AU FEU au musée de la céramique et de l’ivoire du 1er avril au 7 novembre 2022 L’association de plasticiens céramistes POTES AU FEU a convié des artistes à modeler le thème de l’Absurde. 19 artistes en explorent les nombreux domaines d’expression en plus de 30 œuvres originales. Les références artistiques sont nombreuse, les techniques et modes d’expression variés. Les artistes proposent une palette esthétique large et s’appliquent à semer le public en route. Il y a tellement de raisons d’explorer l’Absurde ! L’Absurde est multiple et peut être extravagant, illogique, incongru, paradoxal, subversif et même tout cela à la fois. Les artistes par essence ne sont pas déterminés par le champ du raisonnable. L‘Absurde serait venu aux hommes pour les artistes…. absurdes ? +33 3 29 91 75 68 https://www.commercy.fr/a-musee-de-la-ceramique/ musée de la céramique et de l’ivoire

