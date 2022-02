Exposition – Labégorre, un été avec Guerrier Seignosse Seignosse Catégories d’évènement: Landes

"Labégorre, un été avec Guerrier" : du 18 juin au 2 septembre au Fonds Labégorre à Seignosse Bourg. Une exposition Raymond Guerrier, immense peintre français (1920 – 2002). Plus d'informations à venir. Entrée libre.

