Val-d'Isère

Exposition « La voix des cloches » Maison de Val, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Val-d'Isère.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison de Val

Venez découvrir cette première exposition temporaire consacrée à l’église Saint-Bernard de Menthon. Découvrez l’histoire de l’édifice depuis sa première phase de construction de style roman aux travaux de restauration du beffroi en 2020. Le parcours présente une multitude d’archives, de photographies et d’objets inédits retraçant l’histoire de l’édifice et son évolution architecturale à travers les siècles.

Entrée libre

