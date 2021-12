Metz Metz Metz, Moselle EXPOSITION – LA VITRINE ÉPHÉMÈRE Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Metz Moselle Venez découvrir les nouveaux artistes qui nous ont rejoint et trouvez des idées cadeaux dans notre espace « Galerie de Noël », avec une sélection d’œuvres à moins de 100 euros. Vernissage le samedi 20 novembre à partir de 18h, ouvert à tous! http://www.lavitrineephemere.com/ LA VITRINE ÉPHÉMÈRE

