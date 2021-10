Exposition “la Ville Vivante, Décadente, Re-Naissante La Société des Architectes, 16 octobre 2021, Marseille.

le samedi 16 octobre à La Société des Architectes

La ville doit, avant tout, se construire à partir d’elle-même, de ses tissus (urbain et social), de ses ressources, de son histoire (ancienne et récente). L’étalement du bâti (notamment d’habitation) n’est qu’une manière (facile) de repousser au-delà des limites du territoire urbain la complexité d’un véritable développement durable : le mitage du territoire agricole par des lotissements inintelligents met en péril le sens même de la Ville, mais aussi l’environnement dans son sens le plus large. Plus de 65% des français vivent en secteur urbain. Alors il faut continuer à construire la ville, dans son enceinte : bâtir les dents creuses, rénover les îlots pouvant l’être, reconstruire sur site lors d’une démolition, densifier. Cette exposition a pour but de collecter des projets, de toute taille, situés en tissus urbain dense afin de montrer la capacité de l’Architecture à réinventer la ville, à lui donner la capacité de se réinscrire dans son temps, dans la continuité de son passé, en contact direct avec son futur. L’objectif est de mettre à contribution la riche production architecturale de architectes des Bouches du Rhône pour montrer, si besoin est, que la Ville a un avenir en tant qu’entité vivante et re-naissante, malgré son état actuel (souvent) décadent.

La Société des Architectes 130, avenue du Prado – 13008 Marseille Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T12:00:00;2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T16:00:00