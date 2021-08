Jonzac Villa gallo-romaine Charente-Maritime, Jonzac Exposition : La villa gallo-romaine de Jonzac Villa gallo-romaine Jonzac Catégories d’évènement: Charente-Maritime

### Chaque année, l’exposition s’enrichit d’objets singuliers. Voilà l’occasion d’en savoir plus sur le mode de vie à l’Antiquité dans un riche domaine agricole et viticole. Les fouilles de la villa gallo-romaine ont exhumé une grande quantité d’objets archéologiques, dont près de 250 sont présentés ici. Certains d’entre eux font appel aux remarquables qualités artistiques des artisans, quand d’autres, venus parfois de loin, nous font voyager dans le monde romain de l’Antiquité. Regroupés sous différentes thématiques, cette collection ne vous laissera pas indifférent, selon que vous soyez sensibles à la finesse des objets de parure et à celle des décors muraux, que vous affectionniez les outils d’antan, ou encore que l’art culinaire suscite votre intérêt, tout cela sous le regard bienveillant de quelques divinités. Présente sur place toute la journée, l’archéologue responsable des fouilles répondra aux questions des visiteurs, l’occasion de connaître les dernières actualités concernant l’étude de certains mobiliers.

Gratuit. Entrée libre.

Chaque année, l'exposition s'enrichit d'objets singuliers. Voilà l'occasion d'en savoir plus sur le mode de vie à l'Antiquité dans un riche domaine agricole et viticole. Villa gallo-romaine Moulin de Chez Bret, 17500 Jonzac

