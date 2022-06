Exposition La vigne et le vin en Pays de L’Arbresle L’Arbresle L'Arbresle Catégories d’évènement: 69210

L'Arbresle

Exposition La vigne et le vin en Pays de L'Arbresle
Espace Découverte du Pays de L'Arbresle – 18-20 Place Sapéon
L'Arbresle

2022-06-01 – 2022-09-30

L’Arbresle 69210 De la production monastique à la biodynamie en passant par les maladies végétales, les appellations d’origine et les divers types de caves, cette exposition sur panneaux évoque l’évolution de la vigne et du vin en Pays de L’Arbresle. Espace Découverte du Pays de L’Arbresle – 18-20 Place Sapéon 18-20 Place Sapéon L’Arbresle

