EXPOSITION : LA VIE SOUTERRAINE Frontignan, 16 juin 2022, Frontignan.

EXPOSITION : LA VIE SOUTERRAINE Frontignan

2022-06-16 – 2022-07-02

Frontignan Hérault

Invitée du FIRN 2022, la plasticienne illustratrice- autrice de bande dessinée s’est lancée dans un projet palpitant : raconter l’histoire de l’attaque du train de Neuvic fin des années 30 en 3 tomes. Influencés par la bande dessinée américaine, les polars et le cinéma français des années 1930 – 1950, ses dessins, très détaillés et aux couleurs acidulées, composent des histoires rocambolesques et pleines d’humour. n

+33 4 67 18 54 92

Invitée du FIRN 2022, la plasticienne illustratrice- autrice de bande dessinée s’est lancée dans un projet palpitant : raconter l’histoire de l’attaque du train de Neuvic fin des années 30 en 3 tomes. Influencés par la bande dessinée américaine, les polars et le cinéma français des années 1930 – 1950, ses dessins, très détaillés et aux couleurs acidulées, composent des histoires rocambolesques et pleines d’humour. n

Frontignan

dernière mise à jour : 2022-05-13 par