Exposition “La vie simple” de Yamamoto Masao

2022-05-07 15:00:00 – 2022-08-07 19:00:00

Du 7 mai au 7 août : PALIS – Exposition « La vie simple » de Yamamoto Masao, au Domaine du Tournefou. Horaires : mercredi, samedi, dimanche et jours fériés de 15h à 19h. Tous publics. Entrée libre. Yamamoto Masao est né en 1957 à Gamagori, au Japon. Il se tourne vers la photographie après des études en arts plastiques. Il commence à montrer son travail au Japon au début des années 1990, mais c’est aux Etats-Unis, où il expose à partir de 1994, qu’il rencontre un succès international qui n’a cessé de s’étendre. En 2006, la galerie Camera Obscura présente pour la première fois une exposition personnelle de Yamamoto en Europe. Depuis 1998, il a publié une dizaine de livres, de créations singulières qui jalonnent son travail et constituent autant de manifestes de son œuvre. Le vernissage de l’exposition sera accompagné d’un récital de Juliana Steinbach, pianiste brésilienne, qui s’est distinguée dans des concours nationaux et internationaux. Son répertoire varié lui permet de se produire dans le monde entier aussi bien en musique de chambre qu’en récital. Elle interprétera des œuvres autour de la musique Française, particulièrement de Claude Debussy. Contact :+33 (0)3 25 40 58 37 – secretariat.tournefou@gmail.com

