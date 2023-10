Cet évènement est passé Exposition La vie silencieuse Est Galerie Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Exposition La vie silencieuse Est Galerie Paris, 13 octobre 2023, Paris. Du vendredi 13 octobre 2023 au jeudi 19 octobre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 12h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Cécile Davidovici, artiste brodeuse, présente une série de natures mortes, issues de sa collaboration avec David Ctiborsky (modélisation 3D). Les tableaux hyperréalistes ouvrent une porte vers le rêve, dans lequel l’inanimé a sa part de vie. Cette exposition signe une nouvelle collaboration entre Cécile Davidovici

(art contemporain-broderie) et David Ctiborsky (compositions par modélisation

3D). Elle présente une série de natures mortes brodées au fil de coton sur

toile de lin. Tendant à l’hyperréalisme, les oeuvres font se côtoyer l’organique, le

minéral, le manufacturé aussi, à travers des objets de notre quotidien

contemporain. Le lourd répond au léger, le vide au plein, l’ombre à la lumière.

Restituant la conversation silencieuse des objets, les tableaux ouvrent une

porte vers le rêve, vers un au-delà de la réalité dans lequel l’inanimé a, lui

aussi, sa part de vie. Est Galerie 76 rue Saint Maur 75011 Paris Contact : https://www.ceciledavidovici.com/7aa3f49c_4926_4252_be58_03ab9c2f0ace.html?mc_cid=2f2e39ecdc&mc_eid=07b2e5a3e6

Cécile Davidovici & David Ctiborsky Le poids des choses Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Est Galerie Adresse 76 rue Saint Maur Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Est Galerie Paris latitude longitude 48.8640570076481,2.37856702989831

Est Galerie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/