du dimanche 1 mai au mercredi 11 mai à Salle des fêtes de Chaingy

**Du 1er au 11 mai**, la mairie de Chaingy et l’association Son & Lumière de Cléry vous propose une exposition itinérante à la Salle des fêtes. Composée de plusieurs scènes de vie reconstituées et de 9 panneaux pédagogiques (dont 4 équipés de QR code) , venez découvrir la vie des Français sous l’occupation. L’association Cambienne “Chaingy Hier Aujourd’hui Demain” vous proposera également une exposition sur l’occupation à Chaingy. ℹ Horaires d’ouverture disponible sur l’affiche et sur le site de la Mairie

Entrée libre aux horaires d’ouverture

2022-05-01T10:00:00 2022-05-01T14:00:00;2022-05-02T16:00:00 2022-05-02T19:00:00;2022-05-04T16:00:00 2022-05-04T19:00:00;2022-05-06T16:00:00 2022-05-06T19:00:00;2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T12:00:00;2022-05-08T10:00:00 2022-05-08T14:00:00;2022-05-09T16:00:00 2022-05-09T19:00:00;2022-05-11T10:00:00 2022-05-11T12:00:00

