Exposition « La vie est un entre-deux » de Cat Loray et Clément Borderie à la Fondation Francès, Senlis

Exposition « La vie est un entre-deux » de Cat Loray et Clément Borderie à la Fondation Francès, Senlis Senlis

2022-02-11 11:00:00 – 2022-04-30 19:00:00

Senlis Oise Senlis

En partenariat avec l’association Françoise pour l’oeuvre contemporaine, la Fondation d’entreprise Francès est heureuse d’accueillir une nouvelle exposition-vente dans le cadre de son cycle d’expositions « La vie est un entre-deux », consacré aux couples d’artistes internationaux, vivant sur le territoire des Hauts-de-Frances.

Après un premier temps dédié aux œuvres respectives d’Isabelle Cavalleri et Jörg Langhans, la Fondation accueille une seconde exposition du vendredi 11 février au samedi 30 avril 2022. Ce deuxième temps souhaite révéler les atouts d’un territoire en termes d’installation et d’inspiration des artistes et exprimer la force d’un duo par l’amplification du geste et la résistance qu’elle convoque. Animé par la notion de transmission du geste, il s’ouvre sur des sensibilités différentes, entre art et design contemporain, incarnées par :

CAT LORAY ET CLÉMENT BORDERIE

Officiant dans des ateliers bien distincts, Cat Loray et Clément Borderie ont été invités à révéler leurs œuvres respectives en duo, poursuivant notre réflexion sur les couples d’artistes et duos dans l’art. Dans chaque espace d’exposition, leurs pratiques artistiques sont amenées à dialoguer, à se répondre allant jusqu’à se juxtaposer et fusionner au sein d’œuvres réalisées à quatre mains. La cohabitation de leurs travaux respectifs ouvre un espace d’échange et de réflexion sur le temps, l’espace et le geste. Œuvre collaborative à grande échelle, elle redessine et reconfigure l’espace d’exposition pour proposer au visiteur d’en faire véritablement l’expérience.

Informations pratiques :

Entrée libre du jeudi au samedi, de 11h à 19h et chaque deuxième dimanche du mois.

Et sur rendez-vous : contact@fondationfrances.com

Visites libres et commentées.

contact@fondationfrances.com https://www.fondationfrances.com/

Cat Loray et Clément Borderie

Senlis

