Exposition : La vie au néolithique Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Niederbronn-les-Bains

Exposition : La vie au néolithique Niederbronn-les-Bains, 2 mars 2022, Niederbronn-les-Bains. Exposition : La vie au néolithique Niederbronn-les-Bains

2022-03-02 – 2022-03-06

Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin Niederbronn-les-Bains EUR L’exposition dévoile les différents aspects de la vie quotidienne des Hommes du Néolithique en Alsace à partir des dernières découvertes archéologiques. Les découvertes de sites majeurs témoignent des nouvelles formes économiques, des innovations techniques et des évolutions sociétales qui apparaissent et caractérisent le Néolithique en Alsace. L’exposition dévoile les différents aspects de la vie quotidienne des Hommes du Néolithique en Alsace à partir des dernières découvertes archéologiques. +33 3 88 80 36 37 L’exposition dévoile les différents aspects de la vie quotidienne des Hommes du Néolithique en Alsace à partir des dernières découvertes archéologiques. Les découvertes de sites majeurs témoignent des nouvelles formes économiques, des innovations techniques et des évolutions sociétales qui apparaissent et caractérisent le Néolithique en Alsace. Niederbronn-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Niederbronn-les-Bains Autres Lieu Niederbronn-les-Bains Adresse Ville Niederbronn-les-Bains lieuville Niederbronn-les-Bains Departement Bas-Rhin

Exposition : La vie au néolithique Niederbronn-les-Bains 2022-03-02 was last modified: by Exposition : La vie au néolithique Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains 2 mars 2022 Bas-Rhin Niederbronn-les-Bains

Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin