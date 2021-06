Exposition : la vie aquatique Thann, 19 juin 2021-19 juin 2021, Thann.

Exposition : la vie aquatique 2021-06-19 – 2021-08-28

Thann 68800

EUR Née à Briançon, Frédérique Lucien vit et travaille à Paris. Depuis 1986, elle développe un travail lié au monde végétal et minéral à la frontière entre l’abstraction et la réalité, le formel et le symbolique. Depuis quelques temps, l’artiste travaille à une série sur les algues pendant ses séjours en Bretagne. Elle observe, dessine, découpe, froisse, assemble des papiers fins qui reprennent la fluidité et l’absence de corps de ces végétaux.

