Cernay 68700 Cernay Un duo d’artistes, Juliette Jouannais, sculptrice et Samuel Aligand, plasticien, exposent leurs travaux réalisés dans le cadre de la Fête de l’Eau à Wattwiller Par la complémentarité des deux artistes, cette exposition propose une immersion dans une nature inventée, transformée, sublimée par leur imaginaire. Cette exposition propose une immersion dans une nature inventée, transformée, sublimée par leur imaginaire. +33 3 89 75 40 26 Cette exposition propose une immersion dans une nature inventée, transformée, sublimée par leur imaginaire. Un duo d’artistes, Juliette Jouannais, sculptrice et Samuel Aligand, plasticien, exposent leurs travaux réalisés dans le cadre de la Fête de l’Eau à Wattwiller Par la complémentarité des deux artistes, cette exposition propose une immersion dans une nature inventée, transformée, sublimée par leur imaginaire.

