Exposition « La vie à travers le temps » Cruguel, 2 juillet 2022, Cruguel.

2022-07-02 14:00:00 – 2022-09-18 19:00:00

Cruguel 56420 Cruguel

L’exposition est scénarisée par des maquettes artisanales. En plus de l’exposition, vous pourrez visiter Cruguel et son patrimoine authentique (commune labellisée Commune du Patrimoine Rural de Bretagne) et découvrir le sentier d’interprétation du patrimoine. Visible tous les jours de 14h à 19h.

+33 2 97 73 01 48

