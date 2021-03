EXPOSITION « LA VALSE DU PRINTEMPS », 20 mars 2021-20 mars 2021, René.

EXPOSITION « LA VALSE DU PRINTEMPS » 2021-03-20 14:30:00 – 2021-03-21 17:30:00 Atelier de Véronique Lesage 10, place des Halles

René Sarthe René

Dessins, peintures, sculptures : Véronique Lesage vous présente toute une gamme de nouvelles œuvres où la femme et les animaux sont mis à l’honneur.

D’un simple trait ou de multiples coups de pinceau, elle nous transporte dans un monde de mouvement et d’émerveillement, tout ce dont nous avons besoin en ce moment !

Visite libre et gratuite samedi 20 et dimanche 21 mars de 14h30 à 17h30 à son atelier au 10 place des Halles dans le charmant village de René.

Véronique Lesage fête le printemps et vous invite à découvrir ses nouvelles créations

+33 6 82 07 68 37

Véronique Lesage fête le printemps et vous invite à découvrir ses nouvelles créations

Dessins, peintures, sculptures : Véronique Lesage vous présente toute une gamme de nouvelles œuvres où la femme et les animaux sont mis à l’honneur.

D’un simple trait ou de multiples coups de pinceau, elle nous transporte dans un monde de mouvement et d’émerveillement, tout ce dont nous avons besoin en ce moment !

Visite libre et gratuite samedi 20 et dimanche 21 mars de 14h30 à 17h30 à son atelier au 10 place des Halles dans le charmant village de René.