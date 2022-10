Exposition : La valse des marionnettes au Musée de l’Ardenne Charleville-Mézières Charleville-Mézières Catégorie d’évènement: Charleville-Mézières

31, Place Ducale – Musée de l'Ardenne Musée de l'Ardenne Charleville-Mézières Le service collections change tous les 3 ans la disposition des marionnettes pour les ranger à l'abri de la lumière, un facteur important de dégradation des tissus.Cette salle présente néanmoins les thématiques développées habituellement, comme l'histoire de la naissance du festival avec les marottes de la collection des Petits Comédiens de Chiffons ou les liens entre Jacques Félix et les grands noms de la marionnette (la compagnie des Pajot-Walton's, Marcel Ledun). Elle met en avant les dons récents comme le Tchantchès, marionnette fabriquée au musée de l'Ardenne lors du festival en 2021 par Denis Fauconnier du Théâtre à Denis (Liège).D'autre part, cette salle témoigne de la variété des types et techniques de marionnettes dans le monde. Ainsi, de nouveaux Wayang Golek issus du dernier don (2021) et les marionnettes maliennes, exposées en 2018, sont mis sur le devant de la scène.

