Gap Gap 05000, Gap Exposition La Traversée Gap Gap Catégories d’évènement: 05000

Gap

Exposition La Traversée Gap, 15 juin 2021-15 juin 2021, Gap. Exposition La Traversée 2021-06-15 14:00:00 14:00:00 – 2021-06-26 19:00:00 19:00:00 La Placette Galerie d’Art La Grange

Gap 05000 Gap par julia (peintures) +33 4 92 53 25 22 par julia (peintures)

Détails Catégories d’évènement: 05000, Gap Étiquettes évènement : Autres Lieu Gap Adresse La Placette Galerie d'Art La Grange Ville Gap lieuville 44.56029#6.07957