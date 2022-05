Exposition La Tête dans les étoiles Anneyron Anneyron Catégories d’évènement: Anneyron

Drôme

Exposition La Tête dans les étoiles Anneyron, 10 juin 2022, Anneyron. Exposition La Tête dans les étoiles Médiathèque 5 bis, Rue Victor Hugo Anneyron

2022-06-10 – 2022-09-30 Médiathèque 5 bis, Rue Victor Hugo

Anneyron Drôme Anneyron La Manufacture d’Art Plastique de l’association La Fée Escargot propose une exposition d’art sur le thème la tête dans les étoiles, inspirée par de grands artistes tels que Van Gogh, Gaùdi, ou encore Peter Doig. lafeeescargot@sfr.fr +33 6 14 82 85 32 Médiathèque 5 bis, Rue Victor Hugo Anneyron

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Anneyron, Drôme Autres Lieu Anneyron Adresse Médiathèque 5 bis, Rue Victor Hugo Ville Anneyron lieuville Médiathèque 5 bis, Rue Victor Hugo Anneyron Departement Drôme

Anneyron Anneyron Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/anneyron/

Exposition La Tête dans les étoiles Anneyron 2022-06-10 was last modified: by Exposition La Tête dans les étoiles Anneyron Anneyron 10 juin 2022 Anneyron Drôme

Anneyron Drôme