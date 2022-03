Exposition La terre des dinosaures Guerlesquin Guerlesquin Catégories d’évènement: Finistère

Exposition La terre des dinosaures Guerlesquin, 20 avril 2022, Guerlesquin. Exposition La terre des dinosaures Salle Plijadur Hippodrome Guerlesquin

2022-04-20 10:00:00 – 2022-04-21 18:00:00 Salle Plijadur Hippodrome

Guerlesquin Finistère Guerlesquin La Terre des Dinosaures est une exposition itinérante sur Le Monde des Dinosaures et l’histoire de la Paléontologie.

Les visiteurs sont invités à passer une journée inoubliable à travers un parcours d’une dizaine de reproductions de dinosaures, un atelier de fouilles archéologiques, un film documentaire sur l’extinction de ces géants sans oublier le Dino-Quizz fournit à l’entrée qui permettra, grâce aux panneaux explicatifs disposés devant chaque reproductions de dinosaures, de décrocher le diplôme de paléontologue ! expolaterredesdinosaures@gmail.com +33 6 50 81 03 36 https://laterredesdinosaures.wixsite.com/laterredesdinosaures La Terre des Dinosaures est une exposition itinérante sur Le Monde des Dinosaures et l’histoire de la Paléontologie.

