Exposition « La tartine de beurre » Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen, samedi 3 février 2024.

Exposition « La tartine de beurre » Du dimanche 4 février au dimanche 3 mars 2024 « LA TARTINE DE BEURRE » est au menu de la nouvelle saison de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt. 3 février 3 mars Maison Rurale de l’Outre-Forêt Adulte 6€ / Etudiant, lycéen, scolaire 4€ / Abonnement annuel 14€ / Pass famille 14€

Début : 2024-02-03T14:00:00+01:00 – 2024-02-03T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-03T14:00:00+01:00 – 2024-03-03T18:00:00+01:00

En reprenant le titre du récit autobiographique de Marguerite HEYOPPE KRAEMER et du film réalisé par Serge SCHLEIFFER, l’exposition et les animations proposées à la Maison Rurale du 4 février au 3 mars 2024 actualisent une tranche de vie dramatique et émouvante.

Il s’agit d’abord d’évoquer le martyre des villages de Hatten et de Rittershoffen, dévastés par l’opération « Nordwind » en 1945. Puis, de se plonger dans l’incroyable récit de Marguerite, âgée de vingt ans à l’époque, qui dut quitter avec la nombreuse famille du garde-forestier Heyoppe la maison forestière de la Rothsmatt et battre la campagne pour survivre dans l’enfer de la guerre. Partage des peurs et des espoirs d’une jeune Alsacienne prise dans la tourmente comme tant de malheureux dans les conflits actuels.

Des photos du tournage par AMIFILM, en janvier 2023, à la Maison rurale, suggèreront l’atmosphère intimiste de la mise en scène, avec des accessoires sortis des collections de l’AMROF. Enfin, comme pour satisfaire l’appétit lancinant de tartine de beurre en période de disette, le visiteur découvrira, de la vache à la tartine de beurre, les étapes de recettes magiques. Bref, une animation à baratter sans baratin !

Autour d’une exposition, visible du 4 février au 3 mars 2024, nous vous proposons de revivre ce moment fort de l’histoire locale autour de plusieurs animations :

Le dimanche 4 février 2024 à 16h conférence animée par Jean-Laurent VONAU “Entre deux Libération la contre-offensive allemande “Nordwind” (sur réservation préalable).

Le dimanche 11 février 2024, à 14h et à 16h projection du film “La tartine de beurre” en compagnie du réalisateur Serge SCHLEIFFER (sur réservation préalable).

Le dimanche 18 février 2024, à 15h conférence sur la “machine Enigma” de Edmond KERN. Avec une manipulation de la machine à coder et décoder, inventée par Alexander Koch, complète et entièrement fonctionnelle (sur réservation préalable).

Le dimanche 25 février 2024 A midi, “A la table de la débrouille” (repas sur inscription – 12€/pers.). De 14h à 18h, animation autour de la fabrique de beurre traite, barattage… A 16h, lectures d’extraits du récit de Marguerite HEYOPPE-KRAEMER sur le martyre de Hatten.

Le dimanche 3 mars 2024 à 16h Autour de la reconstruction de l’église catholique de Hatten, documents et souvenirs. Causerie animée par Marie-Caroline BURR, bénévole et documentaliste à l’AMROF.

Maison Rurale de l'Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est

Film Guerre 39-45

