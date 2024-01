Exposition La tartine de beurre Kutzenhausen, dimanche 4 février 2024.

Un récit, un film, des témoignages au cœur de l’opération Nordwind.

En reprenant le titre du récit autobiographique de Marguerite HEYOPPE KRAEMER et du film réalisé par Serge SCHLEIFFER, l’exposition et les animations proposées actualisent une tranche de vie dramatique et émouvante.

Il s’agit d’abord d’évoquer le martyre des villages de Hatten et de Rittershoffen, dévastés par l’opération « Nordwind » en 1945. Puis, de se plonger dans l’incroyable récit de Marguerite, âgée de vingt ans à l’époque, qui dut quitter avec la nombreuse famille du garde-forestier Heyoppe la maison forestière de la Rothsmatt et battre la campagne pour survivre dans l’enfer de la guerre. Partage des peurs et des espoirs d’une jeune Alsacienne prise dans la tourmente comme tant de malheureux dans les conflits actuels.

Des photos du tournage par AMIFILM, en janvier 2023, à la Maison Rurale, suggèreront l’atmosphère intimiste de la mise en scène, avec des accessoires sortis des collections de l’AMROF. Enfin, comme pour satisfaire l’appétit lancinant de tartine de beurre en période de disette, le visiteur découvrira, de la vache à la tartine de beurre, les étapes de recettes magiques. Bref, une animation à baratter sans baratin ! EUR.

