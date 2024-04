Exposition La Symétrie des rêves (jusqu’au 6 janvier 2025) Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, jeudi 31 octobre 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-10-31 10:00 – 18:00

Gratuit : non Billet d’entrée au Muséum. Détail des tarifs sur https://museum.nantesmetropole.fr/home/venir/tarifs.html Tous les âges

Aurons-nous jamais la possibilité de connaître le rêve d’un papillon ? Ne sommes-nous pas, nous-mêmes, toujours à papillonner, ignorants de notre nature profonde, des sources de nos savoirs, des jaillissements de notre pensée, des gestes simples et immémoriaux qui nous façonnent, des intuitions qui nous orientent, des songes qui nous fortifient autant qu’ils nous hantent ? Ne sommes-nous pas papillons par nos errements, notre soif de nectars, notre appétit de voyages, notre propension à préférer lamétamorphose au définitif et à l’achevé ? Des papillons ont vu le jour dans le cabinet de curiosités de l’illustrateur Albertus Seba, se sont échappés des pages de cet ouvrage imposant et sont allés se poser sur des reproductions d’œuvres d’art. Cela pour les imiter afin de nous séduire, et ainsi, que l’on prenne soin d’eux… Pas moins de 300 papillons nous offrent de découvrir les motifs de leurs ailes et, ce faisant, les œuvres qui leur ont donné naissance, à moins que ce ne soit le contraire… Une exposition entre art et science où se mêlent véracité et fantaisie, notices naturalistes et biographies artistiques. Informations pratiques Du 19 avril 2024 au 6 janvier 2025Ouverture tous les jours sauf le mardi de 10h à 18hJuillet et août : Ouverture tous les jours de 10h à 19hLe Muséum est fermé le 1er mai, le 1er novembre, le 25 décembre et le 1er janvierLe Muséum ferme ses portes à 16h les 24 et 31 décembreEntrée du public par le Jardin du muséum, Place de la Monnaie.Tout public

Muséum d’Histoire Naturelle Centre Ville Nantes 44000

