Hérault Venez découvrir la nouvelle exposition « La Surface et la Chair. Madame d’Ora, Vienne-Paris, 1907-1957 » du 18 février au 16 avril 2023 au Pavillon Populaire. Après Hambourg, Vienne, New York, Graz et Stockholm, voici à Montpellier, sous une forme inédite, la première exposition dédiée en France à Dora Kallmus (1881–1963). Elle mobilisera des collections des plus grandes institutions autrichiennes, allemandes et françaises.

Elle conte l'histoire d'une jeune femme déterminée empruntant un chemin à l'époque largement réservé aux hommes, en particulier dans un domaine aussi technique que la photographie : celui de l'indépendance et de l'affirmation individuelle par les études supérieures, la réussite professionnelle et la consécration artistique.

