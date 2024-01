Exposition – La Seine Vagabonde Berges de Seine, Pont Marie Paris, mardi 16 janvier 2024.

Du mardi 16 janvier 2024 au lundi 26 février 2024 :

.Tout public. gratuit

A travers cette exposition présentée au bord de la Seine, le photographe François Guillotte nous emmène dans un voyage initiatique suivant le fleuve, d’amont en aval, des sources à l’estuaire.

Des sources enneigées à l’estuaire au couchant, de la Bourgogne à la Normandie, depuis le Châtillonnais en traversant la Champagne, l’Ile-de-France et les Boucles de la Seine, cette exposition met en lumière une Seine méconnue, bien plus vaste et mystérieuse que celle impressionniste, bal musette, emblème et métaphore de la capitale, axe stratégique reliant Paris à la mer. Du sentier GR2 à la véloroute V33, partez à la découverte du fleuve navigable depuis Nogent-sur-Seine, puis maritime avant Rouen, jusqu’à son embouchure entre Honfleur et Le Havre.

Sur les vingt photographies couleur, cinq images plein cadre ponctuent le récit de la Seine, en survolant son cours depuis ses sources jusqu’à son embouchure. Elles donnent à voir les premiers méandres de sa source gelée, une allégorie de l’eau, une vue des quais de Paris, une vue des ponts de Rouen, une vue de l’estuaire sur les portiques de port 2000, au Havre. Les quinze images diptyques composent une histoire en unité de lieu et de temps, comme si l’observateur entrait dans la narration. Par ces miniatures japonisantes qui demandent de prendre son temps et de s’approcher pour voir, l’observateur devient acteur du paysage et de la scène vécue, comme une faculté cinématographique de tourner la tête pour faire un pas de côté et embrasser l’instant : champ et contre champ, vue large et détail.

À travers l’histoire de la Seine, conditionnée par sa géographie et sa place spécifique dans le roman national, ses rencontres et ses questionnements, il évoque les enjeux contemporains, commerciaux et environnementaux. Mêlant photographies et témoignages, «la Seine vagabonde» nous invite à interroger notre propre rapport au fleuve, sensible ou utilitaire, ponctuel ou quotidien. Ainsi s’esquisse un autre regard sur la Seine qui irrigue notre territoire, pour mieux la connaitre, l’aimer et la respecter.

Berges de Seine, Pont Marie Quai des Célestins 75004 Paris

Contact :

François Guillotte – La Seine Vagabonde Nogent-sur-Seine, Grand-Est, Aube