Exposition « La Science taille XX’Elles »

Cette exposition célèbrera le rôle des femmes scientifiques dans la recherche. Seront présentés, douze portraits de femmes qui ont osé, qui sont allées au bout de leur rêve. Douze portraits pour montrer que les femmes scientifiques sont des femmes comme les autres mais aussi des femmes exceptionnelles. Douze démonstrations pour convaincre que la science n’est pas une affaire de genre. _**Ouverture de l’exposition le mardi 8 février à 17h45 en présence du Maire, Alain Toppan.**_ Créée par le CNRS et l’association Femmes & Sciences, avec des photographies de Vincent Moncorgé L’Aria Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne

