15 décembre 1866. Chapelle de la Sorbonne, Paris. Une délégation de l’Académie française se réunit pour une cérémonie funèbre de ré-inhumation du cardinal Richelieu. Un dessin à la sanguine de la tête embaumée de Richelieu est réalisé par Emile Duhousset.

C’est ce dessin, où l’on reconnaît bien son front et sa fine moustache, qui vous est présenté dès le 30 mars au Château

de Monts sur Guesnes.

Dans le cadre du partenariat entre le Château de Monts sur Guesnes Historial du Poitou, et le

Laboratoire Anthropologie, Archéologie, Biologie (LAAB) fondé par Philippe Charlier, et de

l’association Les Journées de l’Histoire de Monts-sur-Guesnes, des objets seront présentés durant

toute la saison 2024 aux visiteurs.

Inauguration de l’exposition le Samedi 30 mars à 19h au Château de Monts sur Guesnes

Accessible avec le billet d’entrée du Château de Monts sur Guesnes aux horaires d’accueil. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-05-31

Château de Monts-sur-Guesnes 1 Allée des Marronniers

Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine

