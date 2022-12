EXPOSITION « LA SALLE DES COLONNES » DE SÉVERINE HUBARD Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Les majestueuses caves de tuffeau de la Maison Ackerman, l'atmosphère particulière qui s'en dégage, offrent à Séverine Hubard, artiste atypique, l'opportunité de s'approprier la grande galerie, joyau troglodytique incontournable. Impressionnée, lors de sa première visite des caves, par le contraste existant entre leur aspect de grotte naturelle et leur architecture classique, Séverine Hubard a souhaité littéralement mettre en lumière les caractéristiques de cet espace de création exceptionnel. La plasticienne a débuté l'installation de son œuvre en mars 2018 pour donner vie à une architecture spectaculaire, évoquant les vestiges d'une civilisation redécouverte. Il s'agit de colonnes qui soutiennent nos magnifiques caves. Lors de la création de cette œuvre, le but premier de l'artiste était de mettre en valeur les caves, ce lieu si impressionnant où on peut passer du temps à regarder la marque du passé avec les blocs en tuffeau qu'on voit se dessiner sur les murs, les poutres qui ont été construites pour soutenir les caves. Comme ce sont d'anciennes carrières de tuffeau, l'artiste a choisi d'utiliser de gros blocs de tuffeau pour composer ses colonnes. Elle a souhaité empiler des blocs de tuffeau pour les remettre dans leur espace d'origine, tout en les associant à du bois, les deux matériaux de prédilection dans la construction dans la région, entre charpente et pierre. L'artiste a choisi de ne pas tailler ces pierres, de garder les blocs bruts. La plasticienne a débuté l'installation de son œuvre en mars 2018 pour donner vie à une architecture spectaculaire, évoquant les vestiges d'une civilisation redécouverte. Il s'agit de colonnes qui soutiennent nos magnifiques caves.

