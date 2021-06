Celles-sur-Plaine Celles-sur-Plaine 88110, Celles-sur-Plaine EXPOSITION LA SAGA LECUVE Celles-sur-Plaine Celles-sur-Plaine Catégories d’évènement: 88110

Celles-sur-Plaine

EXPOSITION LA SAGA LECUVE
2021-06-06 14:30:00 – 2021-06-30 18:00:00

Celles-sur-Plaine 88110 Celles-sur-Plaine 3 EUR De l’exploitant forestier d’Allarmont au baron du bois vosgien, les Amis de la Hallière vous feront découvrir à travers cette exposition la saga incroyable de Paul Lecuve ! Classée Monument Historique, la scierie a été entièrement reconstruite à l’identique suite au terrible incendie qui l’avait ravagée en 2001. Découvrez les mécanismes et le fonctionnement de la scierie, la vie du sagard et l’histoire du travail du bois dans la vallée. Visite de groupe toute l’année sur rendez-vous. +33 3 29 41 28 65 De l’exploitant forestier d’Allarmont au baron du bois vosgien, les Amis de la Hallière vous feront découvrir à travers cette exposition la saga incroyable de Paul Lecuve ! Classée Monument Historique, la scierie a été entièrement reconstruite à l’identique suite au terrible incendie qui l’avait ravagée en 2001. Découvrez les mécanismes et le fonctionnement de la scierie, la vie du sagard et l’histoire du travail du bois dans la vallée. Visite de groupe toute l’année sur rendez-vous. JP Kruch

