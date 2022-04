Exposition “LA ROUTE DU CIDRE” à la Grange aux dîmes de Cambremer du 16 au 29 août, 16 août 2022, .

Exposition “LA ROUTE DU CIDRE” à la Grange aux dîmes de Cambremer du 16 au 29 août

2022-08-16 10:30:00 10:30:00 – 2022-08-29 18:00:00 18:00:00

Tous les jours deux producteurs du cidre vous acceuillent pour vous présenter leurs produits et parler de leur savoir-faire, suivi d’une dégustation. Possibilité de goûter également les cidres de huit producteurs différents de la Route du Cidre.

Chaque semaine, ils seront accompagnés par un artiste qui exposera ses œuvres comme l’atelier céramique, “Expression Terre”, qui utilise une argile puisée en Normandie et fabrique ses propres émaux pour proposer une gamme céramique contemporaine en grès (art de la table, bijoux céramiques et sculptures).

