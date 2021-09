La Roche-sur-Foron Tour des comtes de Genève Haute-Savoie, La Roche-sur-Foron Exposition : “La Roche-sur-Rail : naissance du service ferroviaire à La Roche” Tour des comtes de Genève La Roche-sur-Foron Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Exposition « Naissance du service ferroviaire à La Roche », Archives Municipales de La Roche-sur-Foron Tout en profitant de la Tour et de son jardin, vous pourrez apprendre bien des choses sur l’arrivée du rail en cette ville grâce à la richesse des archives municipales ! De l’implantation des lignes au fonctionnement de la gare en passant par les inaugurations ou encore diverses anecdotes et réclamations, cette exposition est un parfait complément à la visite des Guides du Patrimoine de Savoie Mont Blanc.

Pass sanitaire obligatoire

Exposition des Archives municipales de La Roche-sur-Foron Tour des comtes de Genève Place Saint-François, 74800 La Roche-sur-Foron, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes La Roche-sur-Foron Haute-Savoie

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

