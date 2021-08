Exposition “La RN 10, de la voie romaine à l’autoroute” Parc Lapios, 18 septembre 2021, Belin-Béliet.

Exposition “La RN 10, de la voie romaine à l’autoroute”

Parc Lapios, le samedi 18 septembre à 14:00

### La RN 10 à Belin-Béliet, de la voie romaine à l’autoroute. Un lieu de passage très prisé par les vacanciers ! De la voie romaine vers l’Espagne à la route royale de la Poste, du chemin des pèlerins en route pour Compostelle au chemin des armées de Charlemagne et de Napoléon, de la route des vacances à celle des milliers de camions en transit vers toute l’Europe, la Route Nationale 10 a connu bien des vicissitudes et des transformations qui ont profondément marqué notre village jusqu’à aujourd’hui. La commune a ainsi toujours été un lieu de passage et son économie était largement liée à ce trafic intense, avec ses nombreux commerces et services, ses accidents, ses hauts-lieux et ses drames, jusqu’à ce que l’ouverture de l’autoroute, en 1981, scelle la fin d’une époque de vingt siècles que cette exposition a pour but de présenter et de faire revivre. L’association des amis du musée du Parc Lapios présentera cette exposition du samedi 18 septembre au dimanche 26 septembre 2021, au local du 68 bis rue du stade. Inauguration le dimanche 19 septembre à 11 heures. Heures d’ouverture : 10 h – 19 h les samedis et dimanches, 14 h à 18 h en semaine. Scolaires sur réservation. Pour la préparation de cette exposition, les organisateurs recherchent des photos et des témoignages sur les activités, commerces et autres, qui ont pu exister tout au long de cette route. Les documents communiqués sont immédiatement restitués après avoir été photographiés ou scannés. Si votre témoignage est susceptible de nous intéresser, merci de passer à notre permanence au 68 bis rue du Stade (Route d’Hostens) le mercredi de 14 à 17 heures ou le samedi de 9 h à 12 h ou de nous appeler au 05 56 88 17 22.

Gratuit. Entrée Libre.

Parc Lapios rue Lapios, 33830 Belin-Béliet Belin-Béliet Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00