le samedi 18 septembre à Médiathèque Simone Veil Présentation du pass sanitaire et port du masque obligatoires

Exposition sur la restauration du cadastre napoléonien de Marguerittes (réalisée par l’atelier Lelièvre) et sur les représentations du territoire (prêtées par les archives départementales). Médiathèque Simone Veil 4 Rue de la Travette, 30320 Marguerittes Marguerittes Gard

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

