Exposition – La Résistance dans les monts d’Ambazac Compreignac Compreignac Catégories d’évènement: COMPREIGNAC

Haute-Vienne

Exposition – La Résistance dans les monts d’Ambazac Compreignac, 6 mai 2022, Compreignac. Exposition – La Résistance dans les monts d’Ambazac Espace expo de l’ensemble socio culturel Compreignac

2022-05-06 – 2022-05-14

Espace expo de l’ensemble socio culturel Compreignac Haute-Vienne Compreignac Du vendredi 06 au samedi 14 mai : ouvert le vendredi 15h-18h, le samedi 9h-12h et le mercredi 14h-18h. Espace expo de l’ensemble socio culturel. Gratuit. Mairie et Association des Collectionneurs du Pays d’Ambazac 06 87 53 94 65, 06 48 73 21 53. Exposition bénéficiant du label national “75ème anniversaire de la Libération”, sur le thème de la Seconde Guerre mondiale. Huit panneaux recto-verso (photos et textes courts) relatant des faits survenus dans la région ambazacoise durant ce conflit et évoquant des parcours d’acteurs et de victimes locaux. Du vendredi 06 au samedi 14 mai : ouvert le vendredi 15h-18h, le samedi 9h-12h et le mercredi 14h-18h. Espace expo de l’ensemble socio culturel. Gratuit. Mairie et Association des Collectionneurs du Pays d’Ambazac 06 87 53 94 65, 06 48 73 21 53. Espace expo de l’ensemble socio culturel Compreignac

dernière mise à jour : 2022-03-25 par OT Monts du Limousin

Détails Catégories d’évènement: COMPREIGNAC, Haute-Vienne Autres Lieu Compreignac Adresse Espace expo de l’ensemble socio culturel Ville Compreignac lieuville Espace expo de l’ensemble socio culturel Compreignac

Compreignac Compreignac https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/compreignac/

Exposition – La Résistance dans les monts d’Ambazac Compreignac 2022-05-06 was last modified: by Exposition – La Résistance dans les monts d’Ambazac Compreignac Compreignac 6 mai 2022

Compreignac