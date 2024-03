Exposition La République des oiseaux La Châtre, lundi 1 juillet 2024.

Exposition La République des oiseaux La Châtre Indre

Mardi

Le musée a choisi de mettre en lumière une sélection de spécimens de sa collection ornithologique au total 2480 spécimens des XVIIIe et XIXe siècles, provenant de tous les continents, en partie rapportés lors d’expéditions scientifiques.

L’exposition aborde les grandes collections scientifiques du XIXe siècle, à travers les figures d’Emmanuel (1742-1801) et François (1778-1855) Baillon, qui ont constitué cet ensemble unique. La collection, par sa fragilité et la présence d’espèces menacées et éteintes, interroge notre rapport contemporain à la nature et son impact sur elle, plus de deux siècles après sa constitution. Pour enrichir cette réflexion, le musée a invité, en résidence, l’artiste pointilliste contemporain, Alexandre PALEZIS. Son approche, axée sur le temps long , questionne l’avenir. Son travail au petit point, quasi microscopique, rappelle les planches scientifiques des premiers artistes explorateurs. 3.53.5 3.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-01 14:00:00

fin : 2024-08-31 18:00:00

Avenue George Sand

La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire musee@mairie-lachatre.fr

L’événement Exposition La République des oiseaux La Châtre a été mis à jour le 2024-03-18 par OT Pays de George Sand