Exposition : la récré au Colysée Colysée de Lambersart, 27 octobre 2021, Lambersart.

Exposition : la récré au Colysée

du mercredi 27 octobre au dimanche 28 novembre à Colysée de Lambersart

**Du 11 septembre au 28 novembre 2021** « Loups, cabanes, contes et jardins » nous invite à embrasser 4 univers poétiques et esthétiques différents, 4 techniques et médiums artistiques. Oeuvres originales, jeux, activités et coins lecture se côtoient et se complètent, pour toucher les plus petits comme les plus grands ! Ce sera l’occasion également de mettre en avant les talents locaux, puisque nous invitons l’illustratrice lambersartoise Sandra Giraud alias Sandro Jiro, à présenter son travail. Comme d’habitude, en parallèle de l’exposition, des spectacles jeune public, des ateliers enfants-parents et des rencontres avec les artistes sont organisés. Passe sanitaire obligatoire au Colysée

Le Colysée invite la Galerie Robillard, spécialisée dans l’illustration jeunesse. Derrière chaque livre pour enfants se cachent des œuvres originales.

Colysée de Lambersart 199-201 Avenue Pasteur, 59130 Lambersart Lambersart Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

