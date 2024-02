Exposition « La Rance en immersion » Pierre Corbrion Port de Dinan Lanvallay, mardi 16 juillet 2024.

Exposition « La Rance en immersion » Pierre Corbrion Port de Dinan Lanvallay Côtes-d’Armor

La Rance, connue pour son patrimoine et toutes ses activités humaines réserve encore de nombreuses surprises…

Venez-vous immerger sous la surface de ses eaux à la rencontre de ses habitants les plus discrets et spectaculaires !

De Pierre Corbrion.

Exposition intégrée à la visite de l’espace découverte .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-16

fin : 2024-10-16

Port de Dinan Maison de la Rance

Lanvallay 22100 Côtes-d’Armor Bretagne maisondelarance@dinan-agglomeration.fr

