De toutes les formes de communication issues de l’ère contemporaine, la radio a le privilège d’être la plus ancienne à continuer de nous faire vibrer les oreilles jour après jour depuis plus de 100 ans. Les résidents de l’EHPAD La Lilardière revivent leurs souvenirs. Exposition réalisée par Madame Roger en collaboration avec Monsieur Daudinaud, collectionneur et le Musée municipal de Meung-sur-Loire. Accès libre dans le respect des mesures barrières. Exposition « La radiophonie : des récits et des vies » Moulin Massot 7 Rue des Mauves, Meung-sur-loire Meung-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T14:00:00 2021-07-07T18:00:00;2021-07-08T14:00:00 2021-07-08T18:00:00;2021-07-09T14:00:00 2021-07-09T18:00:00;2021-07-10T10:00:00 2021-07-10T12:00:00;2021-07-10T14:00:00 2021-07-10T18:00:00;2021-07-11T10:00:00 2021-07-11T12:00:00;2021-07-11T14:00:00 2021-07-11T18:00:00;2021-07-12T14:00:00 2021-07-12T18:00:00;2021-07-13T14:00:00 2021-07-13T18:00:00;2021-07-14T14:00:00 2021-07-14T18:00:00

