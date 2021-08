Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine, Saint-Briac-sur-Mer Exposition – La quête du narval, épopées Arctiques Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Briac-sur-Mer

Exposition – La quête du narval, épopées Arctiques Saint-Briac-sur-Mer, 4 août 2021, Saint-Briac-sur-Mer. Exposition – La quête du narval, épopées Arctiques 2021-08-04 – 2021-08-15 Rue du Presbytère Presbytère

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine Arctique, photos, film. Entrée libre. Du mercredi 4 au dimanche 15 août 2021 – 2ème étage du Presbytère joemi.marie@orange.fr +33 2 99 88 39 34 https://www.saintbriac.fr/presbytere/ Arctique, photos, film. Entrée libre. Du mercredi 4 au dimanche 15 août 2021 – 2ème étage du Presbytère dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Briac-sur-Mer Autres Lieu Saint-Briac-sur-Mer Adresse Rue du Presbytère Presbytère Ville Saint-Briac-sur-Mer lieuville 48.61918#-2.13346