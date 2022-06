Exposition « La Poterie du Refuge » au Festival Cape et Épée Richelieu Richelieu Catégories d’évènement: 37120

Richelieu 37120 Pendant tout un week-end la cité du cardinal de Richelieu va se replonger au XVIIe! Près de 70 escrimeurs seront présents. Également animations de rue, marché et artisanat d’art.

La Poterie du Refuge de Courcoué exposera ses céramiques sur un des stands de la place du Marché (où se trouvent l’église, la mairie et le musée) durant ces deux journées des 16 et 17 juillet 2022. Pendant tout un week-end la cité du cardinal de Richelieu va se replonger au XVIIe! Près de 70 escrimeurs seront présents. Également animations de rue, marché et artisanat d’art.

